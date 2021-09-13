Британского комика обвинили в расизме за образ злодея из "Аладдина"

Комика из Британии обвинили в расизме за образ злодея из "Аладдин" Фото: постер пантомимы "Аладдин"

Пользователи социальной сети Twitter обвинили британского комика Руфуса Хаунда в расизме по отношению к азиатам. Это произошло из-за постера спектакля "Аладдин", где артист сыграет злодея Абаназара.

В частности, комика обвинили в использовании "желтого лица" и увековечивании расовых стереотипов, из-за того что у его героя глаза подведены черным. Хаунд признал, что белые люди слишком часто подкрашивали глаза, вкладывая в это расистские смыслы, поэтому у возмущающихся и возникла такая ассоциация.

Комик рассказал, что на съемочной площадке было мало гримеров, поэтому он сам подкрасил глаза, чтобы выглядеть более зловеще. По словам мужчины, он не думал, что его могут обвинить в расизме по отношению к азиатам, ведь его герой не азиат.

Ранее участники цикла семинаров под названием "Антирасистский Шекспир", организованных британским театром "Глобус", пришли к выводу, что многие из высказываний великого английского драматурга и поэта являются по меньшей мере спорными. Все из-за того, что Шекспир имел неосторожность в своих произведениях противопоставлять светлое и темное, приписывая первому положительные качества, второму же – противоположные. Также, по мнению экспертов, Шекспир виновен в употреблении уничижительных слов, таких как "мавр" и "эфиопка", а уж о гендерном равноправии в произведениях великого англичанина речь и вовсе не идет.