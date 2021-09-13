Профессор объяснил, почему заболели соседи умершей после отравления арбузом семьи

Специалист объяснил, почему заболели соседи умершей после отравления арбузом семьи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры технологии продуктов питания Национального исследовательского университета (ИТМО) Александр Ишевский в разговоре с kp.ru объяснил, почему заболели соседи умершей после отравления семьи, не евшие арбуз.

- Тут необходимо детальное расследование проводить. Люди могли не есть арбузы, при этом кушать обработанную ядом от крыс картошку или яблоки из этого магазина. По технике безопасности все продукты без упаковки, а именно овощи и фрукты на время дезинфекции должны быть изолированы в отдельное помещение, — сказал Ишевский.

Специалист заметил, что очевидна разница в концентрации яда в продуктах. На арбуз была направлена обильная струя яда, на другие продукты попали только брызги, считает Ишевский.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали первого подозреваемого по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления арбузом на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В ведомстве уточнили, что приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.