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Общество13 сентября 2021 19:10

Профессор объяснил, почему заболели соседи умершей после отравления арбузом семьи

Люди могли не есть арбузы, при этом кушать обработанную ядом от крыс картошку или яблоки из этого магазина, отметил Александр Ишевский
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Специалист объяснил, почему заболели соседи умершей после отравления арбузом семьи

Специалист объяснил, почему заболели соседи умершей после отравления арбузом семьи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры технологии продуктов питания Национального исследовательского университета (ИТМО) Александр Ишевский в разговоре с kp.ru объяснил, почему заболели соседи умершей после отравления семьи, не евшие арбуз.

- Тут необходимо детальное расследование проводить. Люди могли не есть арбузы, при этом кушать обработанную ядом от крыс картошку или яблоки из этого магазина. По технике безопасности все продукты без упаковки, а именно овощи и фрукты на время дезинфекции должны быть изолированы в отдельное помещение, — сказал Ишевский.

Специалист заметил, что очевидна разница в концентрации яда в продуктах. На арбуз была направлена обильная струя яда, на другие продукты попали только брызги, считает Ишевский.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали первого подозреваемого по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления арбузом на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В ведомстве уточнили, что приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.