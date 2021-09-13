В Испании завершилось досрочное голосование на выборах в Госдуму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Мадриде сообщило, что в Испании прошло досрочное голосование на выборах в Государственную думу. Проголосовало 285 человек.

11 сентября голосование прошло в Малаге и Рокетас-дель-Мар. 12 сентября оно состоялось в Аликанте, Валенсии, Виго, Марбелье, Пальме-де-Мальорке, Сан-Себастьяне. Основное голосование состоится 19 сентября в Мадриде, Севилье, Адехе, Барселоне, а также в княжестве Андорра.

- Посольство и генконсульство работало над тем, чтобы все российские граждане, живущие в Испании и Андорре, имели возможность проголосовать. Голосование проходит при соблюдении всех санитарно-эпидемических норм, — приводит слова пресс-секретаря посольства Дмитрия Болбота РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход избирательной кампании накануне выборов в Государственную думу. До них осталось всего несколько дней. Как отметил Песков, в Кремле заранее не прогнозируют, какой будет явка на думских выборах. На данный момент, подчеркнул пресс-секретарь президента, избирательная кампания идет по всем законам.