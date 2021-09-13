В АТОР назвали плюсы от появления двух новых туристических городов в Египте Фото: Shutterstock

Вице-президент Ассоциации туроператов России (АТОР) Дмитрий Горин оценил новости о появлении в Египте двух новых городов. Такое заявление сделал глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани. Они будут готовы принять туристов через несколько месяцев.

Дмитрий Горин отметил, что Египет стремится, как можно скорее развить туристическую инфраструктуру и наверстать потерянное время и упущенную выгоду.

Хургада и Шарм-эль-Шейх пользуются спросом и любимы туристами, скорее всего, новые курорты ждет такое же признание. Но для того, чтобы они пользовались спросом, нужно продумать хорошую логистику и донести до отдыхающих информацию.

- Если новые направления откроются, то нужно давать путешественникам преференции, специальные тарифы или льготные трансферные билеты. Это позволит открыть на карте Египта новые места, что переключит внимание туристов, - говорит Дмитрий Горин в беседе с NEWS.ru.

Сейчас в стране развиты наземные виды трансфера: железные дороги, в том числе скоростное сооружение, автомобильные трассы.

- Конечно, для раскрутки новых направлений нужны серьезные инвестиции, и самое главное — информация, — подчеркнул Горин.

Он отметил, что со стороны россиян фиксируется большой спрос на египетские курорты. Пока ценник не малый, так как на стоимость поездок влияет чартер.

- Но пока другие страны закрыт, Египет обладает потенциалом все-таки гарантированного комфортного климата и недолгих перелетов. Добраться туда можно всего за пять часов, - говорит специалист.