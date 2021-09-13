Прокуратура Подмосковья проверит Областной центр дезинфекции после смерти семьи от отравления

Подмосковная прокуратура проверит Областной центр дезинфекции после смерти семьи от отравления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Московской области организовала проверку Областного центра дезинфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям, — гласит текст сообщения прокуратуры.

Ход проверочных мероприятий поставлен в ведомстве на контроль.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали первого подозреваемого по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления арбузом на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В ведомстве уточнили, что приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. До этого в крови погибших на Совхозной улице в Москве нашли следы токсичного вещества - этиленгликоля.