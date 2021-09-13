Российский телеведущий Иван Ургант получил орден Звезды Италии степени кавалера. Фото: ТАСС

Итальянский посол в России Паскуале Терраччано вручил российскому телеведущему и шоумену Ивану Урганту орден Звезды Италии степени кавалера. Церемония состоялась в итальянском посольстве в Москве.

- Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично, — сказал Ургант послу на итальянском языке.

Напомним, что Ургант принимал участие в нескольких проектах, связанных с Италией. В частности, он создал специальный выпуск "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!", где российские музыканты исполняли свои песни на итальянском языке. На момент написания новости выпуск набрал 10,7 миллиона просмотров.

Ciao 2020 мгновенно стало хитом и в Италии - его активно смотрели на YouTube. По стране пошла волна обсуждений, о шоу написало множество изданий. Издание Il Fatto Quotidiano назвало программу "гипертрэшем", но в хорошем смысле: "час коротких комедийных скетчей и гипнотического пения, расцвеченные блестками и красками, с невероятными персонажами… Как из рога изобилия, извергаются цвета и настроение сорокалетней давности, персонажи отважно говорят на гротескном макароническом итальянском, мы видим эпический хор статистов в огромных очках, с невероятным макияжем, с усами или пышными бюстами… Пик трэша в его чистом виде".