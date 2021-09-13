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Звезды13 сентября 2021 21:50

Иван Ургант получил орден Звезды Италии степени кавалера

Ургант принимал участие в нескольких проектах, связанных с культурой страны
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Российский телеведущий Иван Ургант получил орден Звезды Италии степени кавалера. Фото: ТАСС

Российский телеведущий Иван Ургант получил орден Звезды Италии степени кавалера. Фото: ТАСС

Итальянский посол в России Паскуале Терраччано вручил российскому телеведущему и шоумену Ивану Урганту орден Звезды Италии степени кавалера. Церемония состоялась в итальянском посольстве в Москве.

- Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично, — сказал Ургант послу на итальянском языке.

Напомним, что Ургант принимал участие в нескольких проектах, связанных с Италией. В частности, он создал специальный выпуск "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!", где российские музыканты исполняли свои песни на итальянском языке. На момент написания новости выпуск набрал 10,7 миллиона просмотров.

Ciao 2020 мгновенно стало хитом и в Италии - его активно смотрели на YouTube. По стране пошла волна обсуждений, о шоу написало множество изданий. Издание Il Fatto Quotidiano назвало программу "гипертрэшем", но в хорошем смысле: "час коротких комедийных скетчей и гипнотического пения, расцвеченные блестками и красками, с невероятными персонажами… Как из рога изобилия, извергаются цвета и настроение сорокалетней давности, персонажи отважно говорят на гротескном макароническом итальянском, мы видим эпический хор статистов в огромных очках, с невероятным макияжем, с усами или пышными бюстами… Пик трэша в его чистом виде".

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CIAO, 2020! Полная версия
CIAO, 2020! Полная версия
Принимай участие в челлендже #чао2020 в Клипах ВКонтакте и выиграй iPhone 12, а также много других ценных призов! https://clck.ru/SiVkf Команда "Вечернего Урганта" решила не снимать специальный новогодний выпуск в 2020 году. Вместо этого в эфир пойдет итальянская музыкальная передача, удивительно похожая на российское шоу!