Блинкен подтвердил готовность США поддержать Украину при "российской агрессии" Фото: REUTERS

Американский госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил готовность Вашингтона в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности. Об этом он заявил во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Причиной этого заявления стали слова конгрессмена Брайана Фицпатрика. Накануне он был с визитом на Украине и счел "напугаными до смерти" власти страны в связи с произошедшим в Афганистане. В том числе он объяснил, что украинская сторона "сомневаются в готовности" Америки поддерживать Киев.

Законодатель решил уточнить у Блинкена, может ли американская администрация действительно подтвердить готовность оказать поддержку "друзьям на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии".

- Совершенно точно, - ответил госсекретарь США. - Мы выполним наши обязательства в полном объеме.