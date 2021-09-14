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Политика14 сентября 2021 3:26

Блинкен подтвердил готовность США поддержать Украину при "российской агрессии"

Он также отметил, что Штаты выполнят обязательства и перед Тайванем
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Блинкен подтвердил готовность США поддержать Украину при "российской агрессии"

Блинкен подтвердил готовность США поддержать Украину при "российской агрессии"

Фото: REUTERS

Американский госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил готовность Вашингтона в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности. Об этом он заявил во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Причиной этого заявления стали слова конгрессмена Брайана Фицпатрика. Накануне он был с визитом на Украине и счел "напугаными до смерти" власти страны в связи с произошедшим в Афганистане. В том числе он объяснил, что украинская сторона "сомневаются в готовности" Америки поддерживать Киев.

Законодатель решил уточнить у Блинкена, может ли американская администрация действительно подтвердить готовность оказать поддержку "друзьям на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии".

- Совершенно точно, - ответил госсекретарь США. - Мы выполним наши обязательства в полном объеме.