США раскритиковали власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе с Литвой Фото: REUTERS

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время телефонных переговоров с премьер-министром балтийской страны Ингридой Шимоните заявил, что Белый дом осуждает действия властей Республики Беларусь за "организацию" потока мигрантов на границе с Литвой.

Отмечается, что Салливан подтвердил от американской стороны поддержку Литвы, которая "столкнулась с попыткой принуждения со стороны Китая".

- США высоко оценивают принципиальную позицию во внешней политике Литвы о поддержке демократии и прав человека, в том числе в Белоруссии. Салливан осудил режим Лукашенко за организацию потока нелегальных мигрантов через границу, - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

До этого сообщалось, что Китай принял решение отозвать китайского посла из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы ранее разрешили Тайваню открыть свое представительство в стране. Стоит отметить, что несмотря на официальные дипломатические отношения только с 15 странами, Тайвань поддерживает неофициальные контакты с большинством стран мира через представительские учреждения.