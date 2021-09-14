Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о желании стать первой ракеткой мира в 2022 году Фото: REUTERS

Российский теннисист, чемпион US Open-2021, вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился личными планами на будущее в спортивной карьере.

По словам спортсмена, он надеется, что сможет "поставить галочки" напротив всех своих стремлений, в том числе напротив пункта "стать первой ракеткой мира в 2022 году". Об этом он рассказал журналистам во время онлайн-пресс-конференции, организованной ФТР.

- Если говорить о первой ракетке мира, то я был много раз не так далеко от этого и говорил, что если стать первой ракеткой, то только тогда, когда будет выигран "Шлем". Сейчас он есть, но Новак выиграл три и играл в финале, так что первое место его по праву. У меня даже нет математических шансов до конца сезона, я должен сыграть все матчи в году и выиграть их. Это немножко из мира фантастики. Надеюсь, что всё это я помечу галочками на протяжении своей карьеры, - сказал Медведев.

Также он признался, что будет стараться изо всех сил выигрывать и исполнять свои мечты в спорте.

Напомним, 13 сентября российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open-2021). В финале наш спортсмен обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Их матч длился более двух часов и завершился победой Медведева со счетом 6:4, 6:4, 6:4. За эту встречу россиянин совершил 16 эйсов, а также допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8.