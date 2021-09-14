Мошенники чаще всего используют в сети имена Маша или Оля Фото: Иван МАКЕЕВ

Во втором квартале 2021 года в 3,2 раза увеличилось количество вредоносных аккаунтов мошенников. Чаще всего аферист прикрываются женскими именами, в частности, представляются Машами и Олями. Об этом сообщили в представители сервиса объявлений "Юла".

Отмечается, что сразу после прохождения процедуры регистрации аккаунта злоумышленники отправляют пользователям примерно один и тот же текст: "Я заинтересовалась вашим товаром, но тут не могу переписываться".

Автор сообщения предлагает пообщаться гражданам, которые выставили свой товар на продажу, в популярном мессенджере, пишут "Известия". "Маши" и "Оли" оставляют для связи свой номер телефона. Уже мессенджере собеседница высылает ссылку на фишинговый сайт и под разными предлогами уговаривала ввести на нем платежные данные.

Теперь и на сайте и в приложении "Юлы" работает специальная нейросеть. Она оперативно фиксирует подозрительную активность в чатах и блокирует подозрительные аккаунты спустя всего 3-5 минут после их регистрации.