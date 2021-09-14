Байден на митинге в поддержку губернатора Калифорнии перекрестился, вспомнив Трампа

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выступил на митинге в штате Калифорния, призывая избирателей поддержать губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, которому сегодня грозит досрочная отставка, и в процессе своего выступления американский лидер перекрестился, вспомнив свое соперничество с Дональдом Трампом на выборах 2020 года.

«Причина, по которой я и вы все здесь, состоит в том, чтобы поблагодарить и поддержать нашего друга, губернатора Гэвина Ньюсома, одного из лучших губернаторов в стране", - заявил глава Белого дома в ходе митинга, трансляцию которого вел телеканал FOX 11 Los Angeles.

Байден также заявил, что решение, которое должны принять жители Калифорнии, отразится не только на судьбе США, но и на мире в целом.

«И вот почему. Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с настоящим Дональдом Трампом», - заявил он, после чего перекрестился по католическому образцу.

Жест президента США вызвал смех и возгласы одобрения аудитории.

Кроме того, американский лидер выразил мнение, что соперник калифорнийского губернатора Ньюсома Элдер является «клоном Дональда Трампа». По его словам, жители штата должны выбрать, либо оставить на посту губернатора Ньюсома, либо «получить Дональда Трампа».

Напомним, Трамп накануне ответил на вопрос о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году. Бывший американский лидер признался, что уже определился для себя с этой темой, но официального заявления пока дать не может.