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Общество14 сентября 2021 9:39

На Госуслугах добавили возможность получения выписок из ЗАГСа

Свидетельства о браках, разводах и рождении детей теперь можно оформлять дистанционно
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Выписку с ЗАГСа теперь можно получить не выходя из дома

Выписку с ЗАГСа теперь можно получить не выходя из дома

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Функционал портала госуслуг расширили за счет добавления возможности получать выписки из ЗАГСа. Об этом сообщает telegram-канал правительства России.

"Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени, - говорится в тексте поста. - Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи, например, недвижимости".

Запросить требуемые сведения можно в разделе "Документы и данные". Там имеется подраздел "Семья и дети". Именно в нем и имеется новая опция.

Как ранее писал сайт kp.ru, в сентябре жители всех регионов России получили возможность оформить временную регистрацию, не посещая подразделения МВД или многофункциональные центры. Теперь получить регистрацию по месту пребывания можно через портал госуслуг.