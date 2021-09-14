На Госуслугах добавили возможность получения выписок из ЗАГСа

Выписку с ЗАГСа теперь можно получить не выходя из дома Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Функционал портала госуслуг расширили за счет добавления возможности получать выписки из ЗАГСа. Об этом сообщает telegram-канал правительства России.

"Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени, - говорится в тексте поста. - Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи, например, недвижимости".

Запросить требуемые сведения можно в разделе "Документы и данные". Там имеется подраздел "Семья и дети". Именно в нем и имеется новая опция.

Как ранее писал сайт kp.ru, в сентябре жители всех регионов России получили возможность оформить временную регистрацию, не посещая подразделения МВД или многофункциональные центры. Теперь получить регистрацию по месту пребывания можно через портал госуслуг.