Компания SpaceX запустила на орбиту ракету со спутниками Starlink

Успешный вывод 51 спутника Starlink подтвержден Фото: REUTERS

Американская компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 51 спутником Starlink. Об этом компания сообщает в своем Twitter.

"Успешный вывод 51 спутника Starlink подтвержден", - пишет компания.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен с с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния).

Пуск был произведен в 20:55 по местному времени (06:55 мск 14 сентября).

Первая ступень ракеты уже произвела посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You.

Starlink - глобальная спутниковая система, которая позволит пользоваться высокоскоростным интернетом там, где доступ к нему был затруднен. Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы «TINTIN» были успешно запущены 22 февраля 2018 года. SpaceX начала предоставлять доступ в Интернет в США и Канаде в 2020 году. В августе 2021 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 100 000 в 14 странах мира.

Напомним, в феврале этого года SpaceX запустила очередную группу из 60 интернет спутников Starlink. До этого ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с 143 спутниками на борту.