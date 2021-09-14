Число россиян потерявших надежду найти работу снизилось за год

В России снизилось число людей, отчаявшихся найти работу Фото: Иван ВИСЛОВ

В России во втором квартале 2021 года число россиян, отчаявшихся найти работу, снизилось до 389 тысяч человек. В результате, за год этот показатель сократился почти в два раза. За аналогичный период 2020 года не верили, что когда-то смогут найти работу 629 тысяч россиян. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно методологии Росстата, «отчаявшиеся» - незанятые лица, которые готовы выйти на работу в любой момент, но не ищут ее по ряду причин. В частности, из-за прошлого неудачного опыта, отсутствия опыта или квалификации, отсутствия работы в данной местности и так далее.

Согласно статистике, больше всего «отчаявшихся» в Дагестане (71 тыс.), Алтайском крае (22 тыс.), Волгоградской области (18 тыс.), Башкирии (15 тыс.) и Ростовской области (13 тыс.).

При этом в Тульской области, Санкт-Петербурге, Севастополе, Чечне и Кировской области нет тех, кто отчаялся найти работу, передает RT.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев полагает, что улучшение статистики связано с тем, что Россия выходит из коронавирусного периода застоя. В частности, появляется больше рабочих мест, регистрируется больше самозанятых, бизнес переходит в более активную фазу, сообщает телеканал «360».