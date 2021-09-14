Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 14 сентября, в Госдуму РФ внесли проект закона об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал соответствующий законопроект, отметив необходимость освободить автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры.

В документе предлагается «отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам». Обязательными к прохождению техосмотра могут стать те случаи, когда с момента производства машины или мотоцикла прошло более четырех лет, если автомобиль необходимо поставить, а также сменить владельца, заменить основной компонент или изменить конструкцию.

Напомним, как сообщалось ране, с 1 октября текущего года начнет действовать новый закон по техосмотру автомобилей. Будут введены электронные диагностические карты, пройти техосмотр можно будет только на аккредитованных СТО, а состояние авто будет оценивать фотофиксация.