Украинский генерал Вовк: российские войска в Белоруссии - не угроза для Украины

Генерал Вовк не считает, что российские войска угрожают Украине со стороны Белоруссии Фото: REUTERS

Размещение российских войск на территории Белоруссии не несет угрозы безопасности Украины, заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший глава главного следственного управления (ГСУ) СБУ генерал-майор Василий Вовк.

"Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Беларуси от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область — это идти против Западной Украины, ни Киевская — это, считай, покушение на столицу, на всю Украину", - заявил Вовк, комментируя совместные учения России и Белоруссии, а также слова белорусского президента Александра Лукашенко о планах закупки российского оружия на миллион долларов.

По мнению Вовка, в сфере интересов России находятся совершенно другие части Незалежной. Это Донецкая, Луганская, Харьковская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Херсонская и области, считает генерал-майор. Он не исключил вероятность "российского вторжения" в них через год-два.

Как ранее писал сайт kp.ru, стратегические учения "Запад-2021" проходят на территории России и Белоруссии с 10 сентября. В ходе которых российские вооруженные силы во взаимодействии с воинскими контингентами ВС Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Индии и Монголии отрабатывают совместные действия.

Напомним, председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией крайне опасными для Европы. Володин подчеркнул, что даже неопытный политик должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной. Он сделал вывод, что президент Украины не собирается выстраивать отношения с Россией и не думает о совместном будущем.