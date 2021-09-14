Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием россиянина в аэропорту Праги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия направила Чехии запрос в связи с задержанием в аэропорту Праги российского гражданина Александра Франчетти. Об этом сообщил СК РФ.

Как сообщила во вторник, 14 сентября, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Следственны комитет во взаимодействии с Министерством иностранных дел России тщательно изучает причины и правовые основания задержания россиянина в аэропорту Праги.

«Международный ордер на его арест выдала Украина. Для установления всех обстоятельств задержания Франчетти Российской Федерацией уже направлены запросы в Чешскую Республику», - заявила представитель Следственного комитета.

Напомним, в минувшие воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин подтвердил информацию о задержании в аэропорту Праги гражданина России. Как сообщил дипломат, в чешской полиции заявили, что в воздушной гавани был задержан один из участников событий «Крымской весны», ознаменовавшей воссоединение полуострова с РФ, Франчетти. Кроме того, в правоохранительных органах республики уточнили, что задержание произошло на основании международного ордера на арест, выданного Киевом.