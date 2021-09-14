ГИБДД: число погибших на российских дорогах сократилось на 8% с начала 2021 года Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Количество человек, погибших в ДТП, с начала текущего года сократилось на 8 процентов. О снижении смертности на российских дорогах сообщил замглавы ГИБДД России Олег Понарьин на международном форуме «Инновации в дорожном строительстве».

Замглавы ГИБДД напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поставил задачу снизить смертность на дорогах к 2030 году в 3,5 раза. Как он отметил, на сегодняшний день таких темпов никто в мире не достигал.

«Тем не менее с первого года реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» нам удаётся снизить смертность ежегодно на 6-7 процентов», - приводит ТАСС слова замглавы ведмства.

Понарьин также отметил, что ГИБДД такой результат не устраивает. «Мы идём по нижнему срезу плановых показателей, которые сами себе нарисовали для достижений в этом году», - заявил он.

Кроме того, замглавы ГИБДД сообщил, что сегодня качество дорог, особенно федеральных, стало намного лучше, однако скорость на них увеличивается, что приводит к росту числа аварий, в результате ведомство продолжает решать дилемму между увеличением скорости и повышением безопасности.