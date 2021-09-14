Милош Земан Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в возрасте 76 лет. Об этом сообщила во вторник, 14 сентября, представитель Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке.

«Около часа назад госпитализирован президент республики Милош Земан», - сказала представитель госпиталя, не сообщив подробности.

Милош Земан возглавлял Чешскую социал-демократическую партию в период с 1993 по 2001 годы. После неуспешного участия в президентских выборах 2003 года он на семь лет прекратил участвовать в политической жизни республики. В марте 2010 года политик вернулся, и стал председателем собственной партии, но вышел в отставку с этого поста после парламентских выборов 2010 года, когда его партия не попала в парламент.

На президентских первых прямых президентских выборах в истории Чехии в январе 2013 года выиграл во втором туре. Избран на второй срок на выборах в январе 2018 года.