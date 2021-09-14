Нина Останина: Лукашенко прав, проявляя жесткость к тем, кто пытался взорвать страну

Нина Останина убеждена, что белорусский лидер действовал и действует исключительно в интересах своей страны Фото: Shutterstock

В беседе с журналистами кандидат в Госдуму по 208-му Центральному избирательному округу столицы от КПРФ Нина Останина выразила поддержку жесткому курсу Александра Лукашенко, который был избран президентом Белоруссии в конце лета прошлого года.

Известно, что, начиная с августа 2020-го, когда в союзной с нами стране прошли выборы президента, и по февраль 2021-го были задержаны не менее 30 тысяч человек. Все они участвовали в протестных акциях и против итогов выборов, и против избранного главы государства. Силовики во время демонстраций вынужденно использовали спецсредства и спецтехнику. Были выстрелы резиновыми пулями из помповых ружей. Применялись светошумовые гранаты. Пускали в ход водометы. На октябрьском «Марше пенсионеров» один из силовиков стрелял из травматического пистолета «Оса». Сначала в воздух, затем в сторону одного из демонстрантов.

Оправданы ли столь жесткие меры? Нина Останина убеждена, что белорусский лидер действовал и действует исключительно в интересах своей страны. По словам кандидата от КПРФ, она согласна с заявлениями главы соседней республики, который уверен: дестабилизировать ситуацию в Белоруссии пытались западные страны. И Лукашенко, по мнению Останиной, сделал все возможное, чтобы в этой, прежде мирной и спокойно развивающейся республике, не произошел госпереворот.

- Вы спрашиваете о мерах в адрес «лидеров оппозиции», имея в виду, наверное, Тихановскую? - отреагировала Останина на вопрос журналистов, - Так президент Белоруссии уже понимал, что в его стране готовится тот же сценарий, что в Украине или Грузии. И он вынужден был предпринимать решительные действия, в том числе по отношению к тем, кто раскачивал протест.

Продолжая свою мысль, Останина заявила:

- Вообще, эти люди не в самой Белоруссии. И судя по тому путешествию по миру, которое предприняла Тихановская, думаю, что все это финансировалось извне. А Лукашенко просто не допустил контрреволюционного переворота.

Кандидат от КПРФ также напомнила, что на прошлых выборах в Белоруссии она видела, как «люди в общежитиях, на предприятиях выстраивались в очередь, чтобы проголосовать за Лукашенко».