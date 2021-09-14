Дочь россиянина Франчетти заявила, что Чехия не будет экстрадировать его на Украину

В Чехии будет решаться вопрос, останется Франчетти задержанным или выйдет на свободу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диа Франчетти, дочь задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, рассказала о грядущем заседании по вопросу о предварительном заключении россиянина. По ее словам, будет решаться вопрос о том, выйдет отец на волю в Чехии или будет задержан на какое-то время до дальнейших разбирательств.

Диа Франчетти отметила, что вариант передачи россиянина на Украину не рассматривается. Хотя ранее Киев направил в Чехию запрос о выдаче Александра Франчетти - в Незалежной его разыскивают для привлечения к уголовной ответственности за участие в "не предусмотренных законом страны вооруженных формированиях".

Как сообщила дочь Франчетти RT, в заключении россиянин не жалуется на условия. Его хорошо кормят и предоставляют все необходимое, включая медицинскую помощь.

Как ранее писал сайт kp.ru, когда в Киеве вовсю гремел Майдан, Франчетти, живший в Крыму, понял, что нужно защищать себя и соседей. В 2014-м он активно участвовал в движении "Самооборона Крыма", состоящем из добровольцев, которые готовы постоять за себя и близких. Движение не поддерживало "революцию гитности" и выступало за воссоединение Крыма с Россией. Ордер на его арест, вероятно, был выдан недавно. Ситуацией занимается российский МИД.