В вакцине Pfizer в Японии нашли инородные вещества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты обнаружили инородные вещества в вакцине от коронавируса производства американо-немецкого консорциума компаний Pfizer и BioNTech, которая применяется для иммунизации населения в японском городе Сагамихара, расположенном в префектуре Канагава.

Как передает телеканал NHK, медицинский персонал на трех разных пунктах в ходе визуального осмотра обнаружил 18 доз препарата, где присутствуют частицы неизвестного белого вещества. Отмечается, что во всех случаях вакцинация этими дозами не проводилась.

Еще один подобный случай обнаружения инородного вещества в вакцине Pfizer был зарегистрирован днем ранее в японском городе Камакура. Власти обоих городов обратились к производителю препарата с просьбой провести расследование.

Напомним, это не первый подобный случай в Японии. Ранее реагировавшие на магниты примеси обнаружили в южной японской префектуре Окинава в вакцине от коронавируса производства американской компании Moderna. Как выяснилось, это оказалось частицами нержавеющей стали. При этом Минздрав заявил, что признавать партию бракованной пока не следует. Прививки препаратом из данной партии получили примерно 400 граждан.