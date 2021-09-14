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Политика14 сентября 2021 15:26

Путин выразил соболезнования близким генерала Виктора Казанцева

Президент отметил большой вклад Героя России в борьбу с терроризмом
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Одна из последних фотографий Виктора Казанцева на вручении наград 23 февраля

Одна из последних фотографий Виктора Казанцева на вручении наград 23 февраля

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Героя России Виктора Казанцева, бывшего командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Он внёс большой вклад в борьбу с международным терроризмом, немало сделал для возвращения Северного Кавказа к мирной жизни, - подчеркнул президент. - Его уважали и ценили за высокую компетентность, требовательность к себе и подчинённым, за верность избранной профессии".

Глава государства назвал генерала настоящим офицером и талантливым военачальником. Путин подчеркнул, что таким Казанцев навсегда останется в памяти родных, друзей и сослуживцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, Виктор Казанцев умер в возрасте 75 лет во вторник, 14 сентября. Этому предшествовала продолжительная болезнь. Он лечился в онкологическом диспансере.

Последние годы Казанцев находился на пенсии, но ежегодно становился почетным гостем торжественных мероприятий в Краснодаре.