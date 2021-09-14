Путин: в моем окружении несколько человек заболели коронавирусом

Путин сообщил, что в его окружении несколько человек заболели коронавирусом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что в его близком окружении несколько человек заразились коронавирусной инфекцией. При этом с одним из них глава государства недавно общался очень близко.

- Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано это с тем, что несколько человек в окружении заболели. И один из сотрудников - работал близко, он был вакцинировался. У него титры упали, он заболел. Я накануне общался с ним очень близко. Титры у меня по общим данным высокие, — сообщил российский лидер.

По словам Путина, теперь узнает, как на практике сработает российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V".

В июне 2021 года Владимир Путин рассказал, что вакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V".Глава государства сообщил, что когда делал прививку, тогда в гражданском обороте было только два препарата. Путин отметил, что обе вакцины хорошие, и он мог сделать любую из них. Российский лидер добавил, что тем же препаратом привилась и его дочь.