Шойгу на совещании "Единой России": выплату в 15 тысяч рублей получили все военные и курсанты

Сергей Шойгу отчитался о единовременных выплатах военнослужащим и пенсионерам Минобороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все российские военнослужащие и курсанты получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей, а военные пенсионеры – в 10 тысяч рублей, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

Глава государства в ответ подчеркнул, что доходы военнослужащих должны не снижаться, а повышаться.

"Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам", - уточнил Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина с 6 сентября 2021 года в России начались выплаты единовременных пособий военнослужащим, в том числе курсантам, а также сотрудникам правоохранительных органов.