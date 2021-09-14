Губернатор Ямала представил проект Северного широтного хода

Дмитрий Артюхов считает, что Северный широтный ход - важнейший проект для всей Арктической зоны России. Фото: Правительство ЯНАО

Основной темой рабочей встречи стало социально-экономическое развитие и новые инвестиционные проекты регионов Уральского федерального округа. В совещании под руководством вице-премьера Юрия Борисова, который курирует федеральный округ, приняли участие полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, губернаторы, руководство минэкономики РФ, министерства финансов, энергетики, строительства, центра стратегических разработок и аналитического центра правительства РФ.

«До 1 ноября нам нужно иметь выверенную и согласованную позицию по инвестиционным проектам и ключевым региональным вопросам в части их содержания и целевых показателей, которые будут доложены председателю правительства для утверждения и дальнейшего мониторинга. Знаю, что работа уже идет, и регионы сформировали предложения, - отметил Юрий Борисов, открывая совещание. - Нам надо объединить усилия, согласовать дальнейшие шаги, активно двигаться к результату. Времени очень мало».

«Правительство определило ключевые цели в развитии регионов. Это рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, рост доходов населения, объёма инвестиций в основной капитал и численности занятых. Регионы Уральского федерального округа уделяют каждому из этих направлений самое серьёзное внимание», - подчеркнул, в свою очередь, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил проекты, которые планируется развивать в регионе с использованием инфраструктурного меню. В том числе, он упомянул инфраструктурные облигации, которые округ планирует выпустить совместно с ДОМ.РФ.

«Хотел бы сейчас остановиться на нашем ключевом проекте - Северный широтный ход. Это важнейший проект для всей Арктической зоны РФ, который создаст единый арктический железнодорожный полигон. В перспективе - даст возможность выйти в порт Сабетта, - резюмировал губернатор ЯНАО. - Это уникальная возможность для всего Уральского федерального округа - сейчас грузы с Урала идут на Балтику, в черноморские посты или даже на Дальний Восток. Вы хорошо знаете, как развивается Северный морской путь - стратегически это возможность получить к нему выход для всего Уральского федерального округа. Планируем реализовать проект Северного широтного хода с использованием инфраструктурного бюджетного кредита».