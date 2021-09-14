Владимир Путин призвал не забывать о плановой газификации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал вице-премьера Александра Новака не забывать заниматься плановой газификацией.

- Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию, и обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы, — сказал глава государства на совещании с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия".

Путин добавил, что "ни в коем случае" нельзя забывать о плановой газификации, занимаясь бесплатной в домохозяйствах. Также российский лидер потребовал сдержать рост цен на оборудование при реализации программы социальной газификации.

В начале июня 2021 года Владимир Путин подписал закон о «социальной газификации», который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков. Данный закон вводит в России институт единого оператора газификации. Собственником станет "Газпром", однако там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.