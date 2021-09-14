Хуснуллин на совещании с "Единой Россией": ввод жилья в стране вырос на четверть

Вице-премьер России Марат Хуснуллин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ввод жилья в стране с начала 2021 года увеличился на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

"По данным регионов, введено уже почти 50 миллионов квадратных метров жилья, что на 24,4% выше показателя прошлого года за аналогичный период", - уточнил Хуснуллин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Путин поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов выделение регионам 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья.

Напомним, сбербанк снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков на три года. С 1 сентября 2021 года получить кредит на жилье можно с 18 лет. Как рассказал представитель банка, молодежи будут доступны две ипотечные программы - кредиты на новостройки и готовое жилье.