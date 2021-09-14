Путин: поддержка IT-отрасли — одна из ключевых задач для России

Владимир Путин заявил, что поддержка IT-отрасли — одна из ключевых задач для России Фото: REUTERS

Поддержка IT-отрасли для России является одной из ключевых задач. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на совещании с российским правительством и руководством партии "Единая Россия".

- Что касается поддержки IT-отрасли … это одно из ключевых направлений нашей работы, — заявил российский лидер.

Напомним, во вторник, 14 сентября, правительство России утвердило план действий, направленных на создание условий для развития отрасли информационных технологий - второй пакет мер поддержки IT-отрасли. Как отмечается, принятый план "направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения IT-бизнеса в России". В дорожной карте содержится 62 мероприятия, 20 из которых характеризуются общесистемной направленностью, а другие 42 мероприятия направлены "на стимулирование развития и внедрения" разработок российских производителей в конкретных сегментах.