Ряд музеев Москвы объединились в «Музейную четверку»

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина вошел "четверку" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей современного искусства «Гараж» и Дом культуры «ГЭС-2» создали объединение «Музейная четверка». Об этом сообщает РБК.

Цель объединения - создание общественного пространства путем разработки коллективных и индивидуальных маршрутов, включающие разные культурные мероприятия.

Каждый участник М4 представил свою уникальную программу.

Маршрут пушкинского музея - мокьюментари-спектакль «Овощи-гиганты» режиссера Семена Александровского. Это загадочная история лета 1994 года, когда в центре Москвы сквозь асфальт проросли огромные тыквы

"Гараж" расскажет об архитектуре музеев из «М4», а также о расположенных рядом с музеями знаковых сооружений.

От Третьяковской галереи до Новой Третьяковки собраны музеи, особняки и бывшие фабрики. Автор экскурсии - доктор искусствоведения Татьяна Юденкова.

Маршрут от Дома культуры «ГЭС-2» - это восемь равнозначных точек, которые складываются в параллелепипед. Это и предлагается вообразить и ощутить пользователю маршрута.

До конца года запустят «Доступную карту». На ней отметят пандусы, туалеты, а также труднодоступные точки, различные зоны сенсорной нагрузки.

Такие музейные объединения есть во многих городах. Например, в Вене это «Музейный квартал», а в Нью-Йорке «Музейная миля».

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