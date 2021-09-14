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Политика14 сентября 2021 18:28

Путин заявил, что ситуация с аварийным жильем - главная проблемная точка центральных регионов России

Президент отметил, что ситуация складывалась так многие годы
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. В их общении приняли участие представители местной общественности, которые вместе с главой региона подняли проблему ветхого жилья.

Путин отметил, что этот вопрос продолжает оставаться довольно острым, особенно в российских регионах, пишет ТАСС.

"Ситуация по аварийному жилью складывалась десятилетиями. Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно", - отметил президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, ввод жилья в стране с начала 2021 года увеличился на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".