В Египте после 15 лет реставрации откроют пирамиду Джосера

В Египте, в селении Саккара под Каиром после 15-летней реставрации откроется пирамида Джосера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Египте, в селении Саккара под Каиром после 15-летней реставрации откроется пирамида Джосера. Об этом сообщает египетская онлайн-газета Egypt Independent.

Пирамида Джосера является древнейшим из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Она была построена зодчим Имхотепом в Саккаре для погребения фараона Джосера около 2650 года до нашей эры. Сооружение - шестиступенчатое и является первой пирамидой в Древнем Египте, то есть самым древним каменным сооружением того периода. Размер пирамиды 125 на 115 метров, высотой приблизительно 62 метра.

Реставрацию начали в 2006 году, но через пять лет прекратили из-за вспыхнувшей в стране революции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реставрацию начали в 2006 году, но через пять лет прекратили из-за вспыхнувшей в стране революции. К работам вернулись только в конце 2013 года.

Власти потратили на этот проект 6,5 миллиона долларов.

Академик Валерий Чудинов рассказывал сайту kp.ru, что увидел в Египте следы древней высокоразвитой цивилизации и заявил, что египетские пирамиды построили русские.