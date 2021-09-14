Мурашко: вакцин от коронавируса в регионах России достаточно

Михаил Мурашко сообщил, что вакцин от коронавируса в регионах России достаточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что регионы страны имеют достаточные запасы вакцин от коронавирусной инфекции, проблем с записью на вакцинацию нет.

- Вакцины достаточно, запасы составляют около одного месяца во всех регионах... Проблем записаться, получить вакцину нет никаких ни в одном регионе, — заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Сейчас в стране работает около 12 тысяч пунктов вакцинации, уточнил Мурашко. На сегодняшний день полностью привиты от коронавируса более 46 миллионов россиян.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 17 837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные во вторник, 14 сентября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией. Как уточняется в заявлении Оперштаба, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 1 609. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 839. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 796 инфицированных за сутки.