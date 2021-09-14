Владимир Путин: «Единая Россия» - инициатор многих решений по развитию страны

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

«Единая Россия» стала инициатором большей части важных решений по развитию страны, социальной сферы и укреплению экономики, отметил Владимир Путин. Глава государства 14 сентября провел совещание с правительством РФ и руководством партии по исполнению поручений съезда единороссов. Президент подчеркнул, что многие решения нашли отражение в народной программе «Единой России» и уже начали воплощаться в жизнь.

- Это предложение о поддержке и состоявшиеся решения поддержки семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, - подчеркнул Владимир Путин. - Были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощается в нормативные документы, планы и программы.

Исполнение этих решений президент держит на личном контроле. Владимир Путин особо подчеркнул, что финансирование народных инициатив необходимо предусмотреть в бюджете страны.

- Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет, и как планируется организовать контроль за их исполнением. В том числе - с участием «Единой России», - сообщил глава государства.

Президент призвал Государственную Думу и правительство России работать в плотном взаимодействии, одной командой. От этого зависит эффективность исполнения инициатив.

- Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда, - подчеркнул Владимир Путин.