Мурашко заявил, что вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации обсуждался с Сан-Марино

Министр здравоохранения Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об итогах переговоров с делегацией Сан-Марино. Россия ведет успешный диалог по сотрудничеству со страной в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией и признания вакцин.

Как сообщил Мурашко, в ходе переговоров с представителями делегации Сан-Марино был поднят вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"Обсуждался вопрос взаимного признания сертификатов по вакцинации и дальнейшее сотрудничество в области медицины, фармацевтики. В этом заинтересована и российская сторона, и сторона республики Сан-Марино", - рассказал Мурашко.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительства России и Сан-Марино готовят соглашении о взаимной отмене виз, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари.