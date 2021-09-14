Россия предложила Боливии производить "Спутник V" на ее территории

Жителей Боливии вакцинируют "Спутником V" с января 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия предложила Боливии производить вакцину "Спутник V" на территории южноамериканской республики. Как сообщил замминистра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко, это важный сигнал для всего мира об открытости российской стороны.

"Россия открыта для того, чтобы поделиться своими знаниями, своими технологиями с разными странами, и Боливия рассчитывает наладить производство российской вакцины на своей территории. Это будет прекрасным примером совместных инвестиций наших стран", - цитирует Бланко ТАСС.

Замминистра отметил, что президент Боливии был один из первых глав государств, привившихся "Спутником V". В целом же граждан страны прививают с помощью российского средства с 29 января 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, около миллиона россиян прошли полный курс вакцинации "Эпиваккороной". Всего по данным на вторник, 14 сентября, в стране полностью вакцинированы свыше 39,9 млн человек.