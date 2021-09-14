Миколог пообещал москвичам богатый грибной сезон Фото: Евгения ГУСЕВА

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский пообещал москвичам богатый грибной сезон осенью 2021 года. Отправляться на тихую охоту можно с середины сентябрь и всю первую половину октября.

В лесах Подмосковья будет много грибов, чаще всего можно найти подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки и белые.

К 15 сентября грибы только начнут появляться, летние грибы, которые до этого чувствовали себя не очень, теперь окажутся в благоприятных климатических условиях.

- Первая половина октября точно будет грибная, вторая половина – с высокой долей вероятности -тоже. В лесах можно собирать еловых рыжиков, скоро появятся осенние опята, - говорит в беседе с РИАМО Михаил Вишневский.

Если погода позволит, то сезон тихой охоты растянется до первой декады ноября. Богатый урожай ожидается благодаря затяжному похолоданию.

- Этот год по количеству грибов может стать лучшим за последние 3-4 года, — подчеркнул Вишневский.

Кстати, за столь богатый урожай грибов стоит благодарить не только затяжную осень, но и прохладную весну с сухим летом. Это неблагоприятно сказались на развитии личинок насекомых, поэтому сейчас практически нет червивых грибов, пишет Подмосковье сегодня.

Ранее Михаил Вишневский рассказал, где находятся самые грибные места Подмосковья. Найти их можно недалеко от Москвы, но лучше отправиться подальше от столицы.