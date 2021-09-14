Аналитики дали советы, как воспользоваться кредитной картой и не попасть в финансовую кабалу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кредитные карты - один из самых дорогих банковских продуктов. Пользоваться ею стоит с умом, в противном случае можно угодить в настоящую финансовую кабалу.

- Если речь идет про средне или долгосрочные цели, то карта не подойдет, - уверен инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Он напоминает, что пользоваться картой стоит только в том случае, если есть уверенность, что успеешь вернуть деньги в беспроцентный период.

По каждой кредитной карте он свой, в зависимости от условий банка. В одном случае это 30 дней, но может достигать и 180 дней. Долг нужно закрывать до окончания данного срока, в противном случае придется платить внушительные проценты.

- Карты подходят только для оплаты товаров и услуг, а вот снимать или переводить денежные средства на счета не рекомендуется, за это почти всегда берут комиссию, - поясняет в беседе с Life сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Важно внимательно следить, какие именно операции по карте можно сделать бесплатно. Прежде, чем совершить крупную покупку по карте, нужно рассчитать свои финансовые возможности.

Лучше обозначить для себя дату полного погашения раньше, чем завершится льготный период. Тогда в запасе будет определенное время.

Часто люди, оформляя карту, клюют не только на льготный период, но и на дополнительную выгоду, вроде кешбэка, бонуса или скидок в магазинах.

- Если пользоваться картой невнимательно и пропустить льготный период, то возвращать долг строго минимальными платежами не имеет смысла. Обычно в него входят только проценты, а тело долга не уменьшается. Всегда вносите больше минималки, - советует операционный директор финтехплатформы "Фаст ривер" Ксения Артемьева.

Если же долг по карте оказался таким большим, что погасить его в короткий срок невозможно, то лучше взять потребительский кредит и закрыть карту. Это обойдется дешевле.

- Деньгами можно будет погасить все открытые кредитные карты и сэкономить на платежах и процентах. Но в таком случае лучше в будущем отказаться от кредитных карт, - заключил Александр Бахтин.