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Политика15 сентября 2021 7:53

Депутат Рады считает, что Зеленский начал ненавидеть русских после прихода к власти

Парламентарий напомнил, что до начала политической карьеры Зеленский высказывал совсем другие мысли по отношению к России
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к русским после прихода к власти. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива, напомнив, что, хотя на сегодняшний день в выступлениях украинского лидера доминирует агрессивная риторика по отношению к России, до начала политической карьеры он высказывал совсем другие мысли.

«В какой момент Зеленский почувствовал русских врагами? … В 2014 году Зеленский плодотворно выступал на площадках Луганска, Горловки … И тогда он говорил, что мы один народ, у нас одна история. И получается», - отметил депутат в эфире телеканала «Первый независимый»

Кива считает, что Зеленский начал «чувствовать русских врагами», как только переступил «черту власти». «Ему стоило переступить порог власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть», - сказал парламентарий, отметив, что единственным желанием украинского лидера стала «бесконечная, бескомпромиссная война».

Политик также полагает, что высказывания Зеленского о силовом решении конфликта на Донбассе, а также «войне» с Россией направлены на внутреннюю аудиторию, поскольку, прикрываясь «боевыми столкновениями», можно скрыть неудачи украинской власти. Однако, по его мнению, подобная стратегия становится все менее эффективной, так как украинцы перестают верить подобным заявлениям.