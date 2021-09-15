В шорт-лист Букеровской премии 2021 года вошли шесть авторов. Фото: The Booker Prizes

Консультационный комитет Букеровской премии, которую вручают лучшим авторам книг на английском языке, объявил короткий список номинантов текущего года. Как сообщается на сайте премии, в список вошли шесть авторов из США, Сомали, Шри-Ланки и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

«Книги шорт-листа отличают несколько ключевых особенностей: это захватывающие истории, которые вы можете впитывать, это голоса, которые проникают в вашу голову, что отражает опыт чтения в условиях изоляции», - отметила глава жюри Майя Джасанофф.

В этом году за премию будут бороться обладатель Пулитцеровской премии 2019 года Ричард Пауэрс с романом «Замешательство», Патриша Локвуд, написавший «Никто не говорит об этом», Анук Арудпрагасам с книгой «Путь на север», а также Мэгги Шипстед («Великий круг»), Надифа Мохамед («Авантюристы») и Дэймон Гэлгут («Обещание»).

Указанные литературные произведения были ранее выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября прошлого года по 30 сентября этого года.

Как ожидается, победитель будет объявлен 3 ноября 2021. Обладатель премии также получит 50 тысяч фунтов стерлингов.