Страны ОДКБ усилят взаимодействие спецслужб для борьбы с терроризмом

Было принято совместное заявление министров иностранных дел ОДКБ о подтверждении приверженности принципам Устава ООН Фото: EAST NEWS

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла совместное заявление министров иностранных дел стран-участников о приверженности принципам Устава ООН. Об этом рассказал журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой сейчас являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте. В среду, 15 сентября, в Душанбе прошло совместное заседание Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

"Сегодня также было принято совместное заявление министров иностранных дел нашей организации о подтверждении приверженности принципам Устава ООН и о дальнейшем сотрудничестве по обеспечению их неукоснительного соблюдения", - рассказал Станислав Зась по итогам заседания.

Он отметил, что в документе принципы международного права устанавливаются как базис в отношениях стран. Также подчеркивается главная ответственность Совбеза ООН - поддержание международного мира и безопасности. В связи с этим стороны пообещали усилить взаимодействия спецслужб по борьбе с террористическими ячейками. По словам Зася, это особенно актуально в нынешней ситуации в мире.

Как писал сайт kp.ru, месяцем ранее лидеры государств - членов Организации договора о коллективной безопасности договорились до 16 сентября 2021 года выработать меры совместного реагирования на угрозы, которые исходят из Афганистана после смены власти в республике.