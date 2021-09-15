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Экономика15 сентября 2021 10:31

Лавров: разрешения на запуск "Северного потока - 2" могут дать к началу 2022 года

Глава МИД РФ напомнил, что все работы по трубопроводу завершились
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процесс получения разрешения на "Северный поток - 2" от немецкого регулятора небыстрый и может занять около четырех месяцев, завершившись к началу 2022 года. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнив, что все работы по трубопроводу завершились.

"Работы все завершены. «Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там четыре месяца, начало 2022 года обозначается», - сказал глава МИД РФ.

Как писал сайт kp.ru, Лавров также сказал о том, что попытки нападать на «Северный поток - 2» продолжатся. По его мнению, в Евросоюзе кто-то хочет навязать линию агрессивного меньшинства.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 сентября, председатель правления «Газпрома» объявил о том, что строительство «Северного потока – 2» полностью завершено. Как сообщалось, первые поставки газа в Европу по нему могут начаться уже к отопительному сезону.

Разрешение на запуск "Северного потока 2" может быть получено к началу 2022 года