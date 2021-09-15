Педиатр дала советы, как укрепить иммунитет школьника без лекарств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова дала советы, как осенью укрепить иммунитет школьника без медицинских препаратов. С началом учебного года дети болеют особенно часто, но можно исправить ситуацию. Родители должны заниматься укреплением иммунитета ребенка и следовать правилам, которые приумножат защитные силы организма.

- В этом вопросе не бывает мелочей, даже завтрак поможет в укреплении иммунитета. Он должен быть плотным, разнообразным и состоять не только из каши. В один день можно приготовить на завтрак фруктовое пюре, на другой — сырники или запеченную грудку, - советует врач.

После школы она рекомендует детям проводить пару часов на улице, прогулка на свежем воздухе положительно отразится на здоровье и избавит от кислородного голодания. А уже после отдыха бежать к репетитору.

Важно уделять внимание не только образованию, но и физической активности. Детям нужна спортивная нагрузка.

-Футбол, танцы, баскетбол – любая секция три раза в неделю. Это позволит ребенку менять вид деятельности и снизит утомляемость от школы. Но в начале учебного года стоит внедрять занятия постепенно, - говорит собеседница ФАН.

Правильный режим сна – тоже залог здоровья. 22:00 — идеальное время для отбоя.

- С собой в школу нужно давать ребенку перекус. Это может быть банан или упакованная в контейнер куриная груда. Ребенок не должен быть голодным, - подчеркнула педиатр.

Ранее доктор медицинских наук, врач-общей практики Татьяна Бандурина посоветовала родителям перед началом отопительного сезона тщательно помыть батареи. В противном случае при нагревании она будет "пригорать", что даст неприятный запах и может вызвать приступы аллергии как у детей, так и у взрослых, - пишет газета "Известия".