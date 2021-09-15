Екатерина Мизулина рассказала о распространенных фейках перед выборами

Директор Лиги безопасного интернета рассказала о популярных фейках перед выборами Фото: REUTERS

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, какие фейки распространяются в Сети перед выборами. По ее словам, первые ложные сообщения появились еще летом, а к настоящему моменту зафиксировано уже порядка 4800 фейков. При этом в последнее время поток таких сообщений начал увеличиваться, так, только во вторник, 14 сентября, было выявлено 300 фейков.

«Многие из них начали появляться в чатах, связанных с вакцинацией, в родительских группах, то есть на такой благодатной почве, где до этого и так фейки распространялись. Пока большинство фейковых сообщений связаны с темами, например, о том, что на избирательных участках будет производиться вакцинация, какой-то медосмотр граждан для выявления больных коронавирусом и потом произойдёт некая постановка их на медицинский учёт... Ещё один крупный фейк — это информация о том, что якобы планируется отменить видеонаблюдение на выборах, потому что они идут три дня, это очень дорого, нецелесообразно и так далее», — цитирует Мизулину RT.

Эксперт добавила, что все фейки очень разные, поэтому в ближайшие дни следует быть особенно бдительными. Предположительно, с каждым днем число таких лжесообщений будет только расти.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет уже в предстоящие выходные. Выборы продлятся три дня с 17 по 19 сентября.

Напомним, ранее ЦИК объявил о создании тотальной системы видеонаблюдения на выборах. Видеокамеры уже установлены на 96% избирательных участков, передает телеканал «360».