Роскомнадзор проверит информацию об утечке личных данных 2 миллионов абонентов "Вымпелкома"

Персональные данные клиентов сотового оператора "Билайн" некоторое время находились в открытом доступе Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Роскомнадзор направил запрос в "Вымпелком" после информации о возможной утечке данных около 2 миллионов абонентов. Если факт утечки подтвердится, компанию может ждать крупный штраф.

Отмечается, что персональные данные клиентов сотового оператора "Билайн" некоторое время находились в открытом доступе. Об этом пишет агентство городских новостей "Москва".

"Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию "Вымпелком" с требованием предоставить детальную информацию об инциденте. В случае подтверждения факта невыполнения компанией "Вымпелком" обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных, компании грозит наказание в виде административного штрафа до 100 тыс. руб. (ст. 13.11 КоАП РФ)", - рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве напоминают, что граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от компании соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке.

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