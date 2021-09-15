В России 15 сентября 2021 выявлен 18 841 случай заражения коронавирусом

За прошедшие сутки зафиксировали 792 летальных исхода Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 18 841 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в среду, 15 сентября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщают в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 1 838. На втором месте по количеству заразившихся остается Санкт-Петербург, где днем ранее выявили 839 случаев, а сегодня этот показатель увеличился до 1609. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 790 инфицированными за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 7,4 процента заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 792 летальных исхода, а полностью выздоровели 17 039 человек.

Таким образом, по состоянию на среду, 15 сентября 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 7 194 926. Жертвами инфекции стали 195 041 человек, выздоровел 6 435 072 пациент.