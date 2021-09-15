Клинцевич назвал Афганистан пороховой бочкой и предрек новую волну столкновений Фото: REUTERS

Российский политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич спрогнозировал, что в Афганистане еще не раз случатся волнения. Пока ждать мира в данной стране не приходится.

Политик отметил, что решение США покинуть страну в спешно порядке, вызывает множество вопросов.

- Войска так не выводят, террористическим организациям на 85 миллиардов долларов подарки не делают, - рассуждает Клинцевич о выводе американский войск из страны.

Он уверен, что Америка и дальше будет пытаться влиять на политику данной страны и преследовать свои цели. Только теперь это будет делаться с помощью спецслужб.

- Чужими руками будут развивать противоречия между существующими террористическими организациями: "Талибаном*, "Аль-Каида1 и ИГИЛ*, - говорит собеседник ФАН.

Он подчеркивает, что и сам "Талибан" крайне неоднороден, так как в движении присутствуют люди с различным мировоззрением и им предстоит разрешить множество противоречий, что непременно привет к тяжелым последствиям.

- Афганистан – пороховая бочка, которая будет взрываться не один раз, задевая другие страны, доставляя серьезное беспокойство своим соседям. Сея хаос в сопредельных государствах, - заключил руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана.

11 сентября над президентским дворцом Афганистана был поднят флаг движения. Белое полотнище с черной шахадой из Корана поднял лично мулла Мохаммад Хасан Ахунд, назначенный премьер-министр Афганистана.

В состав нового правительства Афганистана попали 33 человека, и практически все они оказались этническими пуштунами. Только четверо представляют другие народности (три таджика и один узбек). Функционеры старого режима, представители многих других этнических и религиозных меньшинств в новое правительство не попали. Таким образом слова об инклюзивном правительстве не нашли своего подтверждения, пишет газета "Известия".

*- запрещенная в России террористическая организация.