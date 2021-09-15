Доктор Мясников: пациенты ошибочно считают головокружение и тошноту симптомами инсульта

Мясников рассказал, к какому специалисту обращаться при подобных симптомах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибках в диагностике проблем со здоровьем. По его словам, некоторые пациенты часто принимают головокружение за симптом надвигающегося инсульта, но это не так.

В эфире "Россия 1" Мясников отметил, что пациентов часто пугает ощущение вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве. Также может появиться тошнота. Но это не симптом болезней сосудов головного мозга, а проблема с внутренним ухом.

"Это не симптом надвигающегося инсульта. Потому что сплошь и рядом люди бегут к кардиологу, к невропатологу", - рассказал Мясников.

По словам врача, в данном случае стоит обратиться за консультацией к отоларингологу.

Как ранее писал сайт kp.ru, при инсульте смертельно опасно давать человеку лекарство для снижения давления. С таким предупреждением выступил главный врач городской клинической больницы Москвы №71 Александр Мясников.