Виноделы Кубани увеличивают площади земли для выращивания винограда

Перспективы развития одной из старейших виноделен России «Мысхако» губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с ее владельцем Алексеем Сидюковым.

«Земля сельхозназначения на Кубани – бесценный ресурс для всей страны, - отметил Вениамин Кондратьев. - В отдельных городах и районах ее, как правило, отдавали застройщикам. Мы могли лишиться десятков тысяч гектаров ценных сельхозугодий, потерять в развитии виноградарства. Благодаря краевому закону смогли сбалансировать интересы строительной, санаторно-курортной, агропромышленной, винодельческой отраслей. Сегодня край защищает виноградопригодные земли. Инвесторы должны пользоваться этой возможностью, увеличивать производство, создавать рабочие места, закладывать новые насаждения, развивать агротуризм».

Алексей Сидюков сообщил, что «Мысхако» выпускает до 4 млн бутылок вина в год. Сейчас предприятие планирует расширить производство, открыть новый завод, гостиничный комплекс и ресторан для развития агротуризма.

«Благодаря краевому закону о защите виноградопригодной земли от застройки мы можем развиваться дальше. Для этого уже выкупили около 1,2 тысяч гектаров близкой по терруару (почвенно-климатическим условиям) земли. Ежегодно мы планируем высаживать по 150 гектаров новых насаждений. В течение 8 лет полностью закончим посадку», – говорит Алексей Сидюков.

Вениамин Кондратьев отметил, что край готов поддерживать развитие винодельни субсидиями. О них рассказал курирующий АПК вице-губернатор Андрей Коробка.

«На поддержку виноградарства в 2021 году мы выделили порядка 614 млн рублей. Ежегодно субсидируем части затрат инвесторов на закладку виноградников, установку шпалеры, уходные работы и раскорчевку виноградников, – сказал Андрей Коробка.

Напомним, изменения в закон об основах регулирования земельных отношений в регионе инициировал Вениамин Кондратьев. Их приняли в мае 2021 года. Закон запрещает перевод земель сельхозназначения под жилую застройку.

Сегодня на Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны – порядка 28 тысяч гектаров. В ходе инвентаризации выявили еще более 50 тысяч гектаров потенциально пригодных для выращивания культуры.

Поддержка отрасли в течение последних лет позволила региону стать лидером в производстве винограда в России, вывести виноделие Кубани на мировой уровень. В 2021 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» край планирует поставить за рубеж около 450 тыс. декалитров винодельческой продукции (4,5 млн литров).