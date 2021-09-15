Путин рассматривает приглашение на онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что мероприятие пройдет в онлайн-формате и состоится 22 сентября. На саммите президент США Джо Байден обратится к главам правительств, государств, международных организаций и лидерам благотворительных, неправительственных и бизнес-организаций с призывом скоординировать усилия, чтобы положить конец пандемии коронавиурса.

Как сообщил Песков, российский лидер пока рассматривает приглашение. Будет ли он участвовать в мероприятии - на данный момент неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию по коронавирусу из-за нескольких заболевших людей в окружении. Но, по данным Пескова, глава государства совершенно здоров. Раньше он привился вакциной "Спутник V".